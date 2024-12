É tri! Botafogo vence o São Paulo e conquista o Brasileirão após 29 anos

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo é campeão brasileiro. Há 29 anos, essa frase não era escrita no presente. E o presente alvinegro é espetacular. Agora, não tem mais contas para se fazer. Só comemorar.

O título foi confirmado com a vitória deste domingo (8) diante do São Paulo, por 2 a 1, no Nilton Santos. Os gols foram de Savarino e Gregore. William Gomes fez para o tricolor.

Esta é a terceira vez que o Botafogo conquista o principal título nacional. Além do Brasileiro 1995, também faturou a Taça Brasil 1968, um dos torneios que foram unificados à Série A pela CBF.

O Botafogo terminou o campeonato com 79 pontos, seis a mais que o Palmeiras, que perdeu para o Fluminense. O alvinegro foi o dono da melhor defesa (29 gols sofridos) e teve só cinco derrotas ao longo das 38 rodadas.

A torcida do Botafogo até usou um verso da música de Belchior e transformou em faixa: "Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro".

Poucas vezes fez tanto sentido diante do que aconteceu no Brasileirão 2023. Mas os traumas foram resolvidos. Os medos, afastados. E as conquistas, muito bem confirmadas. Primeiro, a Libertadores. Agora, o Brasileirão.

O técnico Artur Jorge se torna o terceiro português a conquistar o Brasileirão desde 2019 — antes, foram Jorge Jesus (2019) e Abel Ferreira (2022 e 2023).

É a primeira vez que o alvinegro confirma um título jogando no Nilton Santos.

O que a última rodada reservou

Apesar de a definição ter se arrastado até a última rodada, a marca do título do Botafogo não foi esse confronto com o São Paulo, com time misto.

O símbolo foi ganhar o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, no jogo anterior à conquista da Libertadores. Lá no Allianz hoje, os palmeirenses já não dependiam de si para ultrapassar o alvinegro.

As circunstâncias do campeonato colocaram o Botafogo podendo empatar e diante de um adversário supostamente desinteressado — até porque o beneficiado em vitória são-paulina seria o rival.

John Textor fotografa torcedores do Botafogo antes de jogo contra o São Paulo Imagem: FILIPE REVELES/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A primeira comemoração impulsiona a segunda

O começo do jogo foi morno. Baixa intensidade, e um clima de festa misturado com ressaca pela Libertadores. Era como se o Botafogo e a torcida soubessem que o título era questão de tempo.

O que "impulsionou" a arquibancada? A primeira comemoração foi quando saiu o gol do Fluminense diante do Palmeiras, aos 36 minutos do primeiro tempo.

Quase de imediato, o Botafogo abriu o placar. O São Paulo errou na saída de bola, Igor Jesus roubou e deixou Savarino de cara com Jandrei. A conclusão do venezuelano foi de classe, encobrindo o goleiro.

Foi a primeira vez que a torcida gritou "é campeão" no Nilton Santos neste domingo. Ainda viriam outras.

Foi o segundo golaço de Savarino em dois jogos. Ele já tinha resolvido para o Botafogo diante do Internacional, em Porto Alegre, o que permitiu que a vantagem sobre o Palmeiras chegasse à rodada final em três pontos.

No primeiro tempo, o Botafogo teve outras duas chances perigosas, pelo menos. Uma delas numa cabeçada de Igor Jesus.

Susto? Só um detalhe do título

O clima era muito tranquilo no Nilton Santos. Mas veio um pequeno susto. William Gomes roubou a bola de Marlon Freitas na entrada da área e empatou. Ainda eram 17 minutos do segundo tempo. O Palmeiras seguia perdendo — e já tinha rolado a anulação de gol por lá.

O Botafogo até reclamou de falta na jogada do gol são-paulino, alegando que o pisão de William foi falta. Mas a arbitragem capitaneada por Anderson Daronco mandou seguir. O VAR concordou.

Mas o empate passou longe de gerar qualquer tipo de temor nesse Botafogo versão 2024. Afinal, o que poderia ser pior da tensão da final da Libertadores, com jogador expulso desde o primeiro minuto?

A reta final do jogo serviu até como homenagem a Rafael. O lateral-direito estava há oito meses sem jogar, se aposenta neste domingo e teve minutos em campo.

A partir de então, foi só controlar o tempo. "Tá chegando a hora", cantou o torcedor.

A hora chegou. Ih, gol de Gregore, já aos 47 minutos do segundo tempo! Vitória confirmada.

Podem comemorar! O Botafogo é campeão brasileiro.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 1 São Paulo

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 8/12/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Cartões amarelos:

Gols: Savarino, 36'/1ºT (1-0); William Gomes, 17'/2ºT (1-1); Gregore, 47'/2ºT (2-1)

Botafogo: John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas (Allan); Luiz Henrique (Rafael), Savarino (Matheus Martins) e Almada (Tchê Tchê); Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge

São Paulo: Jandrei, Igor Vinicius (Michel Araújo), Ruan, Alan Franco, Sabino e Patryck; Marcos Antônio (Rodriguinho), Santi Longo e Rodrigo Nestor; André Silva (João Moreira) e William Gomes. Técnico: Luís Zubeldía