Atlético-MG vence duelo sem brilho, salva-se da degola e rebaixa o Athletico-PR

Após 12 anos seguidos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR voltará a disputar a Série B nacional. O time paranaense perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e foi rebaixado pela sétima vez na sua história. Com o resultado, a equipe do técnico Lucho González permaneceu com 42 pontos na tabela da Série A e encerrou a competição em 17º lugar. Já o time da casa, que iniciou a 38ª rodada ameaçado pela degola, encerrou sua participação em 12º, com 47 pontos.

A queda encerra um ano melancólico no centenário do Athetico-PR. Apesar da conquista do Campeonato Paranaense, a equipe foi eliminada precocemente na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e viu o sonho do G-6 no Brasileiro se transformar em pesadelo, passando boa parte da competição brigando na parte de baixo da tabela. De quebra, a queda deixou o Paraná sem representantes na elite após 34 anos.

O Atlético-MG, por sua vez, não tem muito o que comemorar. Em uma temporada na qual a equipe alcançou as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, a torcida viu o time alvinegro deixar escapar as duas taças, diante de Flamengo e Botafogo, respectivamente, e ainda chegar à última rodada com chances de rebaixamento, após acumular nove jogos sem vitória na reta final da competição. Como consolo, levou uma vaga na Copa Sul-Americana.

Apesar de ameaçadas pelo rebaixamento na rodada derradeira do Brasileiro, as duas equipes entraram em campo com uma postura cautelosa, mais preocupadas em não levar gols do que em vazar a rede adversária. A tensão nos dois bancos de reserva pela possível queda à Série B, realçadas pelo silêncio das arquibancadas vazias da Arena MRV, contrastava com a falta de ação dos dois times no primeiro tempo.

O Atlético-MG controlava as ações, tinha a posse de bola, mas não se arriscava, levando pouco perigo à meta de Mycael. Rubens, aos 12 minutos, ofereceu perigo em uma rara finalização dos anfitriões. Do lado paranaense, faltava qualidade técnica para agredir os donos da casa. Nem mesmo os gols dos concorrentes Bragantino e Fluminense, que deixavam o conjunto rubro-negro na zona de rebaixamento, parecia mexer com os brios dos atletas.

Após um primeiro tempo de baixo nível técnico e de poucas emoções, os dois times sentiram a necessidade de buscar a vitória para garantir a permanência na elite, e a etapa final foi mais movimentada. Esquivel e Cuello obrigaram Everson a fazer boas defesas logo nos minutos iniciais. O Atlético-MG respondeu com Scarpa e Hulk, cujas finalizações pararam nas mãos de Mycael.

Com os resultados da rodada desfavoráveis, o Athletico-PR partiu para cima em busca do único resultado que evitava a iminente queda. Lucho González, então, acionou Nikão e Emersonn para ganhar poderio ofensivo. Aos 24 minutos, Pablo cabeceou e Everson, com a ponta dos dedos, empurrou a bola para o travessão, evitando o gol dos visitantes.

Quando os visitantes avançavam e ameaçavam abrir o placar, Erick derrubou Rubens na área paranaense. Mycael até defendeu a cobrança de pênalti de Hulk, mas o próprio Rubens aproveitou o rebote e tocou rasteiro para fazer 1 a 0 para o clube mineiro, aos 27 minutos. Mais inteiro fisicamente, o Atlético-MG administrou a vantagem, enquanto o Athletico-PR buscava o empate sem coordenação, encerrando a partida e o ano de forma apática.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia (Igor Rabello), Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Lyanco), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Rubens (Igor Gomes); Hulk (Vargas) e Deyverson (Alisson). Técnico: Lucas Gonçalves.

ATHLETICO-PR - Mycael; Léo Godoy (Nikão), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Fernandinho (João Cruz), Erick (Christian) e Felipinho (Emersonn); Canobbio, Pablo e Cuello. Técnico: Lucho González.

GOL - Rubens, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everson e Igor Gomes (Atlético-MG); Cannobio, Fernandinho e Thiago Heleno (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).