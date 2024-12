Atlético vence, se salva e rebaixa Athletico em jogo dramático sem torcida

O Atlético-MG venceu o Athletico por 1 a 0 neste domingo (08), com gol de Rubens, em jogo pela última rodada do Brasileirão Série A 2024. Com o resultado, o Athletico foi rebaixado para a segunda divisão do torneio.

O embate foi marcado pelo drama da luta contra o Z4, além de ter sido sem a presença de torcedores. As duas equipes tinham chance de cair para a Série B e a situação com resultados simultâneos deixaram o confronto ainda mais difícil. O Galo foi punido pelo STJD por confusão na final da Copa do Brasil, e precisou jogar sem torcida no última partida do ano.

O Athletico acabou descendo para a 17ª colocação, com 43 pontos, e foi o último a cair para a Série B nesta temporada, devido também às vitórias do Red Bull Bragantino sobre o Criciúma e do Fluminense sobre o Palmeiras. O Galo acabou se salvando, com 45 conquistados, na 15ª posição.

Como foi o jogo

Em calmo primeiro tempo, o Atlético-MG comandou o confronto, mas sem levar perigo ao Athletico. A equipe da casa teve poucas finalizações e não criou tantas oportunidades para mudar o placar. O Furacão viveu momentos de tensão na primeira etapa, devido aos resultados dos jogos acontecendo ao mesmo tempo na última rodada, mas não conseguiu dar nenhum chute a gol.

Na segunda etapa, o Athletico tentou, mas não conseguiu marcar e foi rebaixado para a Série B. Durante boa parte do confronto nos 45 minutos finais, o Furacão jogou melhor, mas não conseguiu oportunidades de abrir o placar. O Galo ainda conseguiu o único gol do jogo e deixar os visitantes ainda mais abalados para tentar uma recuperação.

Gols e destaques

Fausto chutou de longe, mas Mycael espalmou. Na primeira oportunidade a gol do confronto, o meia do Galo finalizou de longa distância, mas o goleiro do Furacão conseguiu a defesa.

Hulk quase fez um golaço. O atacante do Atlético-MG bateu muito forte de fora da área, mas o goleiro Mikael fez um milagre e conseguiu a defesa. A bola ainda explodiu no travessão.

Pablo acertou a trave. O atacante do Athletico quase marcou e abriu o placar para o Furacão, mas o goleiro Everson conseguiu um pequeno desvio e a bola parou no travessão do Galo.

Rubens marcou em rebote de pênalti! Após o lateral ser derrubado por Erick dentro da grande área, Hulk bateu a penalidade, Mikael defendeu mas, na volta da bola, Rubens anotou pelo Galo, aos 28 minutos.

Ficha técnica

Atlético-MG 1 x 0 Athletico

Competição: 38ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Arena MRV - Minas Gerais

Data e hora: 08 de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Alessandro Rocha Matos

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Gols: Rubens, aos 28'/2ºT

Amarelos: Canobbio, Thiago Heleno, Everson, Igor Gomes

Atlético-MG: Everson; Saravia (Igor Rabello), Battaglia, Junior Alonso e Arana; Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera (Lyanco) e Rubens (Igor Gomes); Deyverson (Alisson) e Hulk (Eduardo Vargas). Técnico: Lucas Gonçalves

Athletico: Mycael; Leo Godoy (Nikão), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick (Christian), Fernandinho (João Cruz) e Felipinho (Emersonn); Canobbio, Cuello e Pablo. Técnico: Lucho González