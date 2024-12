Atacante do West Ham passa por cirurgia após sofrer grave acidente em rodovia

O atacante Michail Antonio, do West Ham, foi submetido a uma cirurgia neste domingo, em Londres, após se envolver em um acidente de trânsito no sábado. De acordo com o clube, o jamaicano de 34 anos sofreu uma "fratura de membro inferior" em decorrência da colisão.

"Michail continuará a ser monitorado no hospital nos próximos dias", comunicou o West Ham, em nota. "Todos no clube desejam a Michail uma rápida recuperação e expressam a sua sincera gratidão à família do futebol pelo apoio esmagador demonstrado desde as notícias de ontem, bem como estendem um sincero agradecimento aos serviços de emergência que atenderam Michail e à equipe médica que continua a auxiliá-lo em sua recuperação."

O grave acidente de carro envolvendo o atacante ocorreu em uma rodovia na região de Essex, na Inglaterra. Segundo jornais locais, o jogador do West Ham foi levado de helicóptero para o hospital. De acordo com um comunicado anterior emitido pelo clube, Antonio está consciente e se comunica com a equipe médica.

Titular da seleção da Jamaica e do West Ham, Antonio soma 14 partidas no Campeonato Inglês e uma na Copa da Liga pelo clube inglês, que defende há nove anos, na atual temporada. Bastante identificado com a torcida, ele deu uma assistência e anotou um gol.

A equipe londrina que entra em campo nesta segunda-feira, às 17 horas (horário de Brasília), contra o Wolverhampton, no estádio Olímpico de Londres, no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Inglês.