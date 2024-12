Artur Jorge rasga elogios ao elenco do Botafogo e diz que falta de ego foi trunfo para conquistas

O técnico Artur Jorge procurou dividir a responsabilidade pelo vitorioso ano do Botafogo após a conquista do Campeonato Brasileiro, neste domingo, ao vencer o São Paulo por 2 a 1 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Passada a partida, o comandante do Glorioso rasgou elogios ao seu elenco e comentou sobre as razões para a temporada fora da curva do Botafogo em 2024, superando o trauma da perda do título brasileiro no ano anterior para o Palmeiras.

"O desgaste é muito. Eu vinha de oito meses de trabalho no Braga, agora diretamente no projeto Botafogo. Estamos eu e minha comissão técnica, isso não se faz com um homem só, isso se faz em conjunto. Além da qualidade futebolística, o que mais destaca é a qualidade humana de cada um deles. Tenho jogadores que jogaram pouco, outros que jogaram mais, alguns que possam ter sentido algum tipo de injustiça durante a temporada, mas nunca tive problema com nenhum jogador", disse Artur Jorge.

"Quando o Botafogo ganha, ganhamos todos. Isso foi extraordinário para mim, porque nem sempre isso acontece. No futebol tem muito ego e no jogador é muito fácil isso acontecer. Muitos preferem jogar do que ganhar. Eu vi aqui um grupo de jogadores que colocaram sempre a vitória da equipe na frente de qualquer outra coisa", completou.

Ao longo da temporada o Botafogo teve de lidar com o risco de perder novamente o título brasileiro para o Palmeiras nas últimas rodadas. O time chegou a ser desbancado da liderança restando somente três jogos para o fim da competição. Mas, desta vez, a força mental do elenco alvinegro foi maior. Artur Jorge, entretanto, fez questão de reconhecer o alto nível demonstrado pelo Verdão mais uma vez.

"Nós percebemos aquilo que foi alguma desconfiança da nossa torcida, algum alívio para quem torcia contra nós ao perceber que aquele momento era um momento de quebra do Botafogo. Sempre fomos coerentes no nosso discurso. Não falamos de adversário, de arbitragem, falamos que queríamos ser competitivos em cada um desses jogos. Perdemos o primeiro jogo do campeonato contra o Cruzeiro, procuramos ser competentes e competitivos, fomos mais competitivos do que competentes. Contra o Vitória tive jogadores passando por mim dizendo que estava bom, que um ponto era um ponto. O jogo contra o Palmeiras era um momento-chave, mas estávamos extremamente confiantes, motivados. Nunca duvidamos. Foi com essa ambição que fomos para esse jogo e depois teríamos quatro finais. Ganhamos do Palmeiras, ganhamos a final da Libertadores, ganhamos do Internacional para conservar nossa vantagem. O Palmeiras foi um digno adversário, valorizou muito o campeonato desse ano, também teve o Fortaleza, o Internacional... foi um campeonato extraordinário", concluiu.