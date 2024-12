Artilheiro, Vegetti faz balanço da temporada do Vasco: "Muito bom"

Vegetti brilhou na despedida do Vasco na temporada. O centroavante fez os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá, neste domingo, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino foi o principal nome do Gigante da Colina em 2024 e fez um balanço do time no ano.

"Aconteceram muitas coisas ao longo da temporada. O clube teve muitas mudanças. Essas coisas afetam o humano, o pessoal, mas este grupo sempre se colocou diante de tudo. Por isso, acredito que o balanço da temporada é muito bom", iniciou Vegetti.

"Fizemos uma grande temporada. O Vasco veio de anos muito turbulentos e, hoje, para fazer um resumo, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, somamos 50 pontos no Brasileiro, voltando a uma competição internacional depois de tudo que passamos nesta temporada. Por isso, creio que é muito bom, mas sempre há coisas a corrigir, para melhorar, não podemos ficar com o que conseguimos", completou o artilheiro.

Com a vitória deste domingo, o Vasco encerrou o Brasileirão com 50 pontos e na décima colocação. O Gigante da Colina garantiu vaga na Copa Sul-Americana em 2025.

"O Vasco é um clube muito imenso, é muito grande, tem uma torcida de milhões e milhões de torcedores, então temos que brindá-los com título, por coisas maiores. É um grande passo para tudo o que vem, mas temos de melhorar muito", encerrou Vegetti, que fez 23 gols em 2024.