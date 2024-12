Arsenal tem gol anulado no fim e fica no empate com o Fulham pelo Inglês

Neste domingo, o Craven Cottage foi o palco do empate em 1 a 1 entre Fulham e Arsenal, em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto Raúl Giménez marcou para os mandantes, William Saliba fez para os visitantes. Com o resultado, o Fulham alcançou os 23 pontos e aparece em nono lugar da tabela. Já o time de Mikel Arteta chegou aos 29 pontos e é o vice-líder, mas pode ser ultrapassado pelo Chelsea, que ainda joga na rodada. Agora, o Fulham volta a campo apenas no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando visitará o Liverpool pelo Campeonato Inglês. O Arsenal, por sua vez, enfrenta o Monaco na próxima quarta-feira, às 17h, pela Liga dos Campeões. Logo em seu primeiro ataque, o Fulham foi eficaz e abriu o marcador aos 10 minutos da etapa inicial. Raúl Giménez recebeu grande passe de Kenny Ttete pelo lado direito e chutou cruzado para o fundo das redes. A reação do Arsenal veio apenas aos 6 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Havertz subiu livre de marcação e cabeceou no pé de Saliba, que só teve o trabalho de completar para o gol. O Arsenal até conseguiu o gol da virada aos 42 minutos, com Saka, entretanto, após revisão do VAR, foi assinalado um impedimento de Gabriel Martinelli na origem da jogada.