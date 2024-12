Fernando Alonso exalta título de Bortoleto na F2: "a história foi feita"

Imagem: Joe Portlock - Formula 1/Formula Motorsport Limited via Getty Image

Gabriel Bortoleto terminou, neste domingo (8), a corrida de Abu Dhabi em segundo lugar e conquistou o título da temporada 2024 da Fórmula 2. O espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial da F1 e também empresário do brasileiro, acompanhou de perto a conquista do pupilo.

Os dois têm uma sólida amizade para além dos negócios na A14 Management, agência que cuida da carreira do brasileiro, e constantemente trocam conselhos sobre a profissão. Após o título, Alonso foi um dos que mais enalteceu o jovem piloto de 20 anos.

Relação estreita

Mais do que um empresário da A14, Fernando Alonso aconselha o piloto brasileiro nos momentos mais difíceis, garantindo a evolução de Bortoleto. Quando ainda atuava pela Fórmula 3, Bortoleto recebia com frequência os conselhos e considerações do bicampeão mundial sobre carreira.

Logo depois da corrida, Alonso exaltou a história do brasileiro e a conquista do piloto. Para ele, o título é um marco histórico.

[Estou] Muito feliz pelo Gabriel, campeão rookie [novato] na F3, campeão rookie na F2. Hoje a história foi feita, poucas histórias são tão bonitas quanto a dele, de talento, humildade. Desejo tudo de bom para ele em 2025 , disse Fernando Alonso, em entrevista à Band.

Concorrentes na F1

Gabriel Bortoleto já garantiu vaga no grid da Fórmula 1 na próxima temporada. Ele atuará pela Sauber/Audi e será o primeiro brasileiro na principal categoria do automobilismo desde que o piloto Felipe Massa deixou a competição, em 2017.

Com Alonso atuando pela Aston Martin na F1, os dois pilotos serão adversários em 2025.

Como foi a corrida

Gabriel Bortoleto fez uma largada perfeita, assumindo a liderança antes da primeira curva após o erro de Victor Martins. Enquanto isso, o espanhol Pepe Martí e o indiano Kush Maini disputavam a segunda posição, mas o indiano levou a melhor.

Isack Hadjar, piloto francês e rival de Bortoleto na disputa pelo título, teve um começo difícil, deixando o carro morrer na largada, mas retornou à corrida, sendo ultrapassado pelo brasileiro, que ampliou a vantagem para mais de uma volta. Já com o título garantido, Bortoleto ultrapassou o francês Victor Martins para garantir o segundo lugar e o pódio.