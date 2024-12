Alex Poatan reforça intenção de "dificultar" busca de Ankalaev por luta de título

Em outubro, em Utah (EUA), Alex Pereira confirmou o favoritismo ao nocautear Khalil Rountree e defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC pela terceira vez. Agora, o brasileiro aguarda a organização definir seu próximo adversário na categoria, que tem Magomed Ankalaev como principal opção. Mas, apesar do russo viver boa fase, 'Poatan' não bate o martelo quanto ao seu futuro na divisão.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', o campeão dos meio-pesados acenou com a possibilidade de ter Ankalaev como oponente, mas frisou que tentará dificultar o caminho do mesmo rumo a sua tão sonhada disputa de título. Vale destacar que essa não foi a primeira vez que 'Poatan' escancarou o desejo de atrapalhar os planos do russo e frustrá-lo antes mesmo de um possível encontro no octógono.

É bem verdade que o brasileiro, ao vencer parte dos integrantes do top-5 da categoria, acabou 'ajudando' indiretamente o rival, dono da primeira posição no ranking e de uma sequência de 13 lutas sem perder. Mesmo assim, o renomado striker mantém sua posição, colocando Ankalaev 'de castigo'.

"Tudo indica, né? Mas eu não sei. Não depende só de mim. Ele quer muito, mas, como eu tinha falado que ia dificultar um pouquinho as coisas para ele, se eu puder dificultar, vou fazer isso. Não por medo, todo mundo sabe quem eu já enfrentei. Não tenho medo de lutar, mas gostaria de dificultar um pouquinho para ele só pelas mentiras que ele falou", declarou o lutador.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 12 vitórias, sendo dez por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes), Khalil Rountree e Sean Strickland.