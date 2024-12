Abel parabeniza Botafogo por título e critica desempenho do Palmeiras após derrota: "Hoje não lutamos"

O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, neste domingo, no Allianz Parque. E com esse resultado o Verdão se despediu do torneio como vice-campeão. O técnico Abel Ferreira começou a coletiva dando os parabéns ao campeão Botafogo e, embora tenha feito ponderações sobre toda a temporada do Verdão, criticou o desempenho da sua equipe no jogo da 38ª rodada do Brasileirão.

"Gostaria que minhas primeiras palavras fossem para John Textor, do Botafogo, dar os parabéns pela excelente temporada, para meu conterrâneo, Arthur Jorge e sua comissão técnica, parabéns pela magnífica temporada. Parabéns ao Marlon, capitão, e vou estender aos atletas. Parabéns, esse ano foram justos vencedores", disse.

O Botafogo faturou a taça ao vencer o São Paulo, por 2 a 1, no Nilton Santos. Apesar de chegra à última rodada com chance de título, o Verdão dependia, além de uma vitória sua - o que não aconteceu -, também necessitava de uma derrota do time carioca, que encerrou o ano com o Brasileiro e a Libertadores.

"Não preciso falar mal do Palmeiras para enaltecer aquilo que o Botafogo fez, que foi histórico. Nunca na história fez o que fez, nunca investiram tanto. Foi o time que mais investiu, nos últimos três anos, na América do Sul. Não precisamos falar mal do Palmeiras, que está tudo ruim, precisa reformular. O Ayrton Senna não deixou de ser referência para nós porque ganhou três títulos em dez anos. Acha que facilitamos ou jogamos mal, foi vergonha o que fizemos na Copa contra o Botafogo? Lá jogamos mal e aqui amassamos. Agora é muito fácil dizer quem está mal. Lutamos sempre até chegar em nossa casa a frente e com a possibilidade na nossa mão de ser tri. Ninguém nos deu isso, foi esse grupo que nos deu. Não aceito que falem de fome ou vontade", declarou Abel.

"Hoje, chamem do que quiserem. De coração, disse isso aos jogadores, acho que os torcedores foram muito carinhosos, o que fizemos hoje foi uma sombra. Mas em nossa casa contra o Botafogo tivemos tudo e falhamos nas quatro primeiras finalizações e aí tenho opinião completamente diferente. Até o Botafogo chutar pela primeira vez ao gol, chutamos quatro. E depois no escanteio, que foi fortuito, fez 1 a 0 e em seguida tivemos mais duas, com Rony e Rocha. Depois da expulsão acabou o jogo, o Botafogo não deu hipóteses", seguiu.

O Verdão, por sua vez, encerra 2024 com uma derrota em um jogo que faltou desempenho. Abel Ferreira reconheceu a falta de "luta" da equipe. A postura do time em campo incomodou a presidente Leila Pereira, que fez duras cobranças a Anderson Barros após o jogo.

"Nunca prometi que ia ganhar títulos. A única coisa que prometi quando cheguei ao Palmeiras foi luta. Não hoje, porque hoje não lutamos. Hoje merecemos todas as críticas. Fomos uma sombra do que é a equipe, faltou-nos a alma. E quando falta a alma, temos que interpretar isso. Nem estava tudo bem ano passado nem está tudo errado agora, tem que fazer os ajustes que tem que ser feito e continuar com essas responsabilidades. Quem ganhou a Libertadores ano passado? O Fluminense veio aqui lutando contra o rebaixamento. O Bragantino lutou pelo título e foi à final da Sul-Americana, e o Atlético-MG? Se perdesse em casa, e nós com o resultado de hoje, era quem caia. Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. A mim ninguém vai ensinar o que é a competitividade do futebol brasileiro. Estou aqui há quatro anos. Queria ganhar todos os anos, mas quando um rival é melhor que o Palmeiras, como foi o Botafogo, tenho que fazer o que fiz, que é dar os parabéns. Foram muito melhores", finalizou.

Com contrato até o fim de 2025, Abel Ferreira passa a pensar em 2025. A equipe entra de férias e se reapresenta no início de janeiro para treinar de olho no Campeonato Paulista. O Verdão estreia no Estadual no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa.