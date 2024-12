Vicente Luque coloca rival para dormir e espanta má fase no UFC

"Eu estou de volta!". Foi assim que Vicente Luque celebrou sua vitória por finalização sobre Themba Gorimbo neste sábado (7), no card preliminar do UFC 310, em Las Vegas (EUA). Depois de perder três de seus últimos quatro compromissos no octógono mais famoso do mundo, o meio-médio (77 kg) - que em um passado não tão distante chegou a sonhar com uma disputa de título na categoria - pareceu querer mostrar com a performance deste final de semana que ainda pode sonhar com grandes coisas na organização presidida por Dana White.

Além de espantar a má fase, Vicente também defendeu sua posição no ranking dos meio-médios - onde ocupa o 14º lugar neste momento - da ameaça vinda do Zimbábue. Isso porque, em caso de revés para Gorimbo, o brasileiro, provavelmente, perderia sua posição no top 15 para o lutador africano, que chegou para o combate neste sábado embalado por quatro vitórias seguidas.

A luta

O combate começou com os lutadores trocando chutes. Na primeira vez que engajaram na curta distância, Luque conectou bons socos em uma combinação de golpes que levou Gorimbo ao solo. No chão, o brasileiro rapidamente encaixou um triângulo de mão e não demorou muito para o africano, que não teve tempo nem para bater em desistência, 'apagar'.

Confira os resultados do UFC 310:

Vicente Luque venceu Themba Gorimbo por finalização;

Movsar Evloev venceu Aljamain Sterling por decisão unânime dos juízes;

Bryan Battle venceu Randy Brown por decisão dividida dos juízes;

Eryk Anders venceu Chris Weidman por nocaute técnico;

Joshua Van venceu Cody Durden por decisão unânime dos juízes;

Michael Chiesa venceu Max Griffin por finalização;

Chase Hooper venceu Clay Guida por finalização;

Kennedy Nzechukwu venceu Lukasz Brzeski por nocaute técnico.