Que horas que começa a luta entre Pantoja e Asakura no UFC 310?

Alexandre Pantoja defende seu cinturão peso-mosca contra o estreante japonês Kai Asakura hoje (7), a partir das 20h (de Brasília), na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos EUA. O card principal começa depois da meia-noite.

Onde assistir? O evento será transmitido ao vivo e completo pelo UFC Fight Pass (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas no Youtube.

Será a terceira defesa de cinturão de Pantoja, que se sagrou campeão da divisão até 57 kg em julho de 2022. A luta anterior do brasileiro foi contra Steve Erceg, vencida por decisão unânime.

Outros dois lutadores brasileiros estarão em ação. O veterano dos meio-médios Vicente Luque encara Themba Gorimbo, do Zimbábue, enquanto o peso-pena Kron Gracie tem pela frente o norte-americano Bryce Mitchell.

Card do UFC 310

Principal

Alexandre Pantoja x Kai Asakura

Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry

Ciryl Gane x Alexander Volkov

Bryce Mitchell x Kron Gracie

Nate Landwehr x Doo Ho Choi

Preliminar