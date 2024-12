Time de Gabriel Pec e Reus, LA Galaxy vence NY Red Bulls e é hexacampeão da MLS

Neste sábado, no Dignity Health Sports Park, na Califórnia, o LA Galaxy ergueu sua sexta taça da MLS. O time de Gabriel Pec, ex-Vasco, e Marco Reus, ex-Borussia Dortmund, venceu o NY Red Bulls por 2 a 1 e foi campeão da competição nacional.

Em um primeiro tempo eletrizante, o LA Galaxy inaugurou o marcador aos 9 minutos, com gol de Joseph Paintsill, que recebeu passe de Gastón Brugman. Quatro minutos depois, aos 13, o time ampliou com tento anotado por Joveljik, que foi assistido por Marky Delgado. Ainda na etapa inicial, aos 18, o NY Red Bulls dimunuiu com Sean Nealis, mas não foi o suficiente.

Deste modo, dez temporadas após sua última conquista, o LA Galaxy volta a ser campeão e ostenta seu sexto troféu da MLS. A equipe da Califórnia é a maior campeã da competição, seguida pelo DC United, que tem quatro taças. O NY Red Bulls, por sua vez, acumula quatro vice-campeonatos, mas nunca triunfou.

O atacante Gabriel Pec foi um dos destques do Galaxy nesta conquista. O camisa 11, revelado pelo Vasco da Gama, marcou 19 gols e distribuiu 15 assistências, sendo assim o atleta com mais participações ofensivas na MLS de 2024. O brasileiro foi nomeado, em novembro, a contratação da temporada na competição.

Contratado após a final da Champions League, Marco Reus, por sua vez, marcou apenas um gol com a camisa do LA Galaxy.

Campeão do Supporter's Shield, que premia o melhor time da temporada regular, o estrelado Inter Miami, de Lionel Messi, deixou a competição nas oitavas de final, sendo eliminado pelo Atlanta United. Porém, por conta da taça simbólica, a equipe da Flórida carimbou uma das vagas no Mundial de Clubes de 2025 que acontece em solo norte-americano.