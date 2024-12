São Paulo completa 16 anos do tri brasileiro podendo barrar feito do rival

O São Paulo completou neste sábado 16 anos do tricampeonato brasileiro, conquistado em 2008. Passada mais de uma década, o clube continua sendo o único do País a se sagrar campeão nacional três vezes consecutivas e tem a chance de evitar que o rival Palmeiras iguale o feito na rodada final deste Brasileirão.

No dia 7 de dezembro de 2008, o São Paulo venceu o Goiás por 1 a 0 no estádio Bezerrão, em Brasília, graças ao gol de Borges, fechando uma das épocas mais gloriosas de sua história.

Além de ter se tornado o primeiro clube do País a ser tricampeão nacional, o São Paulo, com o título brasileiro de 2008, conquistou o primeiro tricampeonato de sua história no futebol profissional, após bater na trave em algumas oportunidades no Paulistão e Libertadores.

Neste fim de semana, o Palmeiras é quem pode se sagrar tricampeão brasileiro. Para isso, porém, precisa que o rival São Paulo supere o Botafogo, líder do campeonato, em pleno Engenhão.

Para a partida contra o Botafogo, o técnico Luis Zubeldía já adiantou que deverá preservar alguns de seus titulares, a fim de evitar qualquer risco de lesão que possa comprometer o início da pré-temporada de 2025. Por isso, o São Paulo tende a entrar em campo com uma equipe completamente alternativa neste domingo.

Um empate basta ao Botafogo para ser campeão brasileiro após 29 anos. O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer o Fluminense, desesperado por uma vitória para se livrar do tão temido rebaixamento, e ainda torcer por um resultado positivo do rival São Paulo. A combinação é difícil, mas enquanto houver chance, o lado alviverde da disputa segue acreditando, embora não haja qualquer interesse pelo lado tricolor de acabar com a festa botafoguense no domingo.