São Paulo chega ao Rio de Janeiro para decisão contra o Botafogo

O elenco do São Paulo desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no fim da tarde deste sábado para o duelo decisivo com o Botafogo, domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A delegação tricolor viajou para o Rio de Janeiro sem oito atletas importantes. Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri foram preservados pela comissão técnica devido ao desgaste acumulado ao longo da temporada. Welington foi liberado, uma vez que já assinou contrato com o Southampton, da Inglaterra. Já o atacante Erick também será ausência para resolver questões particulares.

Além desse grupo, o São Paulo não terá Pablo Maia (transição após cirurgia na coxa esquerda), Jamal Lewis (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero (dores no tornozelo direito), Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), Ferraresi (dores no joelho direito), Wellington Rato (tendinopatia no joelho direito) e Ferreira (edema na coxa esquerda).

O plano de preservar alguns dos medalhões do elenco abre as portas para alguns jogadores tentarem conquistar o técnico Luis Zubeldía, casos dos garotos Ryan Francisco (atacante) e Lucas Ferreira (meio-campista), ambos do time sub-20 do São Paulo e relacionados pela primeira vez para um jogo da equipe profissional.

Uma provável escalação do São Paulo tem Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Patryck; Santiago Longo, Alisson (Bobadilla) e Nestor; Michel Araújo, William Gomes e André Silva.

Para o Botafogo, basta um empate contra o São Paulo para confirmar o título brasileiro. Já o Palmeiras precisa vencer o Fluminense e ainda torcer por um triunfo do Tricolor paulista contra o Glorioso.

Se for campeão neste domingo, o Palmeiras igualará o feito do São Paulo, que até agora foi o único clube do País capaz de conquistar o tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008). Mais um motivo para a torcida tricolor torcer para que o time não teça muitos esforços contra o Botafogo.