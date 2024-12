São Paulo busca quebrar jejum contra o Botafogo na última rodada do Brasileiro

O São Paulo, apesar de já estar classificado à fase de grupos da Libertadores de 2025, terá um grande desafio contra o Botafogo, no Nilton Santos, em duelo válido pela última rodada do Brasileirão. Isso porque o Tricolor paulista não vence os cariocas há oito jogos, sendo seis deles pela competição nacional.

O último triunfo do time paulista sobre o Glorioso foi no dia 9 de dezembro de 2020, quando goleou por 4 a 0. O duelo, realizado no Morumbis, foi válido pela 18ª rodada do Brasileirão daquele ano.

Desde então, nos últimos seis jogos do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu quatro e empatou dois. Isso anima os torcedores do Fogão, já que o time necessita apenas de um empate para levantar a taça.

Por outro lado, o Palmeiras não enxerga a situação com bons olhos. O time paulista, atualmente em segundo lugar, com 73 pontos, terá que vencer o Fluminense no Allianz Parque, além de ter que torcer para que o São Paulo quebre o jejum contra o Botafogo.

O Tricolor, que vem de duas derrotas na competição, busca voltar a vencer para fechar o Brasileirão com o pé direito.

Antes dos dois resultados negativos, o time estava há seis jogos sem perder, com três vitórias e três empates neste recorte. Esta boa fase fez com que o Tricolor chegasse ao sexto lugar da competição, com 59 pontos. Tal pontuação não pode ser alcançada por Corinthians (7º com 53) e Bahia (8º com 50).

Confira os últimos seis jogos do São Paulo contra o Botafogo pelo Brasileirão:

22/02/2021 - Botafogo 1 x 0 São Paulo

16/06/2022 - Botafogo 1 x 0 São Paulo

09/10/2022 - São Paulo 0 x 1 Botafogo

15/04/2023 - Botafogo 2 x 1 São Paulo

19/08/2023 - São Paulo 0 x 0 Botafogo

24/07/2024 - Botafogo 2 x 2 São Paulo