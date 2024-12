Saiba como assistir o UFC 310, card liderado por Alexandre Pantoja vs Kai Asakura

Depois de uma breve passagem pela China, o Ultimate volta a Las Vegas (EUA) para promover mais um evento neste sábado (7). Liderado pela disputa de título do peso-mosca (57 kg) entre o campeão Alexandre Pantoja e o japonês Kai Asakura, o UFC 310 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Veterano do MMA, Alexandre Pantoja subirá no octógono neste sábado para defender o cinturão da categoria pela terceira vez em seu reinado. O lutador carioca venceu seus últimos seis combates, três deles em disputas de título. Pela frente, 'The Cannibal' terá um estreante, mas que não pode ser exatamente considerado inexperiente.

Com 25 lutas profissionais na carreira, Kai Asakura chega ao Ultimate já com a oportunidade de conquistar o título peso-mosca da organização em sua estreia. Anteriormente, o japonês, de 31 anos, competia no evento asiático Rizin, onde se sagrou campeão peso-galo (61 kg) antes de se transferir para o UFC.

Duelo de invictos

No 'co-main event' do show, um duelo de invictos deve definir o próximo desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) da liga. Números três e sete, respectivamente, do ranking, Shavkat Rakhmonov e Ian Machado Garry entrarão em ação de olho em uma chance de desafiar o atual campeão Belal Muhammad, que estaria neste card, pelo título da divisão no futuro.

Brasil no UFC 310

Além de Alexandre Pantoja na luta principal, o UFC 310 contará com outros dois lutadores brasileiros. No card principal, Kron Gracie voltará à ação depois de um hiato de um ano e meio na carreira. O faixa-preta de jiu-jitsu medirá forças com Bryce Mitchell. Já na parcela preliminar do show, o meio-médio Vicente Luque enfrentará Themba Gorimbo.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início à meia-noite. As seis primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.