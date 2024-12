Roma vence o Lecce e encerra sequência de quatro derrotas no Campeonato Italiano

Neste sábado, a Roma venceu o Lecce, por 4 a 1, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Olímpico. Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Manu Koné fizeram para a equipe da casa, enquanto Krstovic, de pênalti, marcou para os visitantes.

Com este resultado, a Roma, comandada pelo técnico Claudio Ranieri, encerrou a sequência de quatro derrotas e voltou a vencer no torneio nacional. Assim, fica na 11ª posição, com 16 pontos. O Lecce fica em 16°, com 13.

A Roma entra em campo novamente na quinta-feira, quando recebe o Braga, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga Europa. As equipes se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico.

Depois, duela com o Como, no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O Lecce, por sua vez, tem seu próximo compromisso no dia 15, contra o Monza, às 8h30, no Estádio Via del Mare.

Saelemaekers abriu o placar para a Roma aos 13 minutos do primeiro tempo. El Shaarawy achou bom passe na área, Saelemakers infiltrou na área, ganhou da marcação e chutou na saída do goleiro para colocar os mandantes na frente. O Lecce deixou tudo igual aos 40, com gol de pênalti de Krstovic.

A Roma voltou a ficar em vantagem aos 14 minutos do segundo tempo. Aproveitando passe de El Saarawy, Mancini cabeceou firme para o gol. Sete minutos depois, Niccolo Pisilli recebeu de Abdulhamid dentro da área e mandou no canto para fazer o terceiro. Aos 41, Manu Koné aproveitou assistência de Pisilli e fez o quarto.

Veja os outros resultados do Italiano deste sábado:

Genoa 0x0 Torino



Juventus 2×2 Bologna