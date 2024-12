Real vence Girona com brilho de Bellingham e Mbappé; Endrick dá susto

Mesmo jogando fora de casa e com muitos desfalques, o Real Madrid se impôs e venceu o Girona por 3 a 0 neste sábado (7), em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Bellingham, Arda Guler e Mbappé marcaram para o Real Madrid. Além do gol, o meia inglês deu passe para Guler balançar as redes pela primeira vez no time; o craque francês fechou o placar.

Endrick entrou aos 35 minutos do segundo tempo e deu um susto. Após um choque de cabeça com Krejci, ele ficou caído, recebeu atendimento médico, mas voltou à partida.

Com a vitória, o Real Madrid segue à caça do Barcelona no Campeonato Espanhol. Agora, os comandados de Carlo Ancelotti, que têm um jogo a menos, somam 36 pontos, dois a menos que os catalães.

O Girona segue na parte de cima da tabela. A equipe soma 22 pontos e é a oitava colocada.

Real Madrid e Girona voltam as atenções para a Liga dos Campeões. Ambos têm compromissos pela competição continental durante a semana.

O Real Madrid visita a Atalanta, na próxima terça (10), às 17h (de Brasília). O Girona recebe o Liverpool no mesmo dia, às 14h45.

Como foi o jogo

O Girona começou melhor, mas não conseguiu marcar - e foi castigado. Os donos da casa dominaram o jogo nos primeiros 30 minutos, mas não acertaram o alvo. O Real Madrid cresceu na partida, e Bellingham abriu o placar na reta final do primeiro tempo.

O Real Madrid melhorou e consolidou a vitória no início do segundo tempo. Arda Guler e Mbappé marcaram antes dos 20 minutos e praticamente garantiram o triunfo fora de casa.

Mbappé celebra gol do Real Madrid diante do Girona Imagem: Josep LAGO / AFP

Nos minutos finais, o Real Madrid administrou o resultado. Ancelotti tirou alguns dos principais jogadores, e o ritmo da partida diminuiu.

Gols e principais lances

Passou perto! Aos 28', Asprilla deu belo passe para Van de Beek, que bateu cruzado, alto. A bola foi por cima, muito perto do travessão.

Gazzaniga! Aos 32', o Girona saiu jogando errado. Bellingham ficou com a bola e rolou para Brahim Díaz. Ele bateu de primeira da entrada da área e obrigou Gazzaniga a fazer uma linda defesa.

0x1: Aos 36', Brahim Díaz recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. A defesa do Girona só conseguiu afastar parcialmente e Bellingham, dentro da área, ficou com a sobra. O camisa 5 bateu de primeira, forte, rasteiro, e a bola passou por baixo das pernas do goleiro.

Gazzaniga de novo! Aos 5' do segundo tempo, Modric bateu falta fechado, e Tchouaméni subiu para cabecear livre de marcação. O goleiro do Girona fez uma linda defesa para evitar o segundo gol do Real.

0x2: Aos 10', Bellingham recebeu no meio-campo e deu passe em profundidade para Arda Guler, que dominou e bateu cruzado para marcar.

0x3: Aos 16', Valverde puxou o contra-ataque, e Modric deu belo passe para Mbappé, que invadiu a área pela direita e bateu cruzado, forte, para vencer o goleiro e marcar o terceiro

FICHA TÉCNICA

Girona 0 x 3 Real Madrid

Competição: Campeonato Espanhol - 16ª rodada

Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha

Data e horário: 7 de dezembro (sábado), às 17h (de Brasília)

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Cartões amarelos: Krejci, Oriol Romeu e Portu (GIR); Mbappé e Rudiger (RMA)

Gols: Bellingham, aos 36 minutos do primeiro tempo; Arda Guler, aos 10', e Mbappé, aos 16 minutos do segundo tempo.

Girona: Gazzaniga; Martínez, López, Krejci e Gutiérrez; Romeu e Martín; Asprilla, Van de Beek (Portu) e Bryan Gil (Danjuma); Miovski (Abel Ruiz). Técnico: Míchel

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rudiger e Mendy (Fran García); Valverde (Raúl Asencio), Modric, Arda Guler (Yañez) e Bellingham (Ceballos); Brahim Díaz e Mbappé (Endrick) Técnico: Carlo Ancelotti