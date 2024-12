Real Betis x Barcelona: onde assistir e horário do jogo do Espanhol

O Real Betis recebe o Barcelona neste sábado (7), às 12h15 (de Brasília), em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto marca o reencontro de Vitor Roque com o Barça.

O duelo será transmitido pelo Disney+. O Placar UOL acompanha os lances da partida em tempo real.

O Betis ocupa a décima posição do Campeonato Espanhol, com 20 pontos em 15 confrontos disputados. A equipe possui número igual de vitórias, empates e derrotas, com cinco para cada. O clube, porém, vai ao jogo contra o Barça após dois empates e duas derrotas, em fase não favorável para o duelo contra o líder do torneio. Apesar disso, contará com o atacante Vitor Roque, que reencontra o ex-clube após saída conturbada e falta de espaço no clube catalão.

Já o Barcelona, primeiro colocado, tem uma partida a mais disputada, com 37 pontos. Com quatro pontos à frente do Real Madrid, vice-colocado, o elenco de Hans Flick pode aumentar a vantagem sobre o rival em caso de vitória sobre o Betis. O ataque do Barcelona, composto por Raphinha, Lewandowski e Yamal é o mais eficiente do mundo em números e deverá dar trabalho aos defensores do Betis.

Real Betis x Barcelona - 16ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e hora: 07 de dezembro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín - Sevilla, Espanha

Onde assistir: Disney+ (streaming)