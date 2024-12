Questão de segurança: Everton x Liverpool é adiado devido ao mau tempo

O clássico entre Everton e Liverpool, que estava previsto para ocorrer neste sábado (7), às 9h30, no estádio Goodison Park, foi adiado devido ao mau tempo.

O que aconteceu

O jogo, que ocorreria no condado de Merseyside, no noroeste da Inglaterra, foi adiado devido às fortes chuvas. O Liverpool publicou um comunicado informando sobre o adiamento.

O clube diz que as condições climáticas no local são "severas", e que as chuvas impossibilitaram as viagens para Merseyside.

Após uma reunião do conselho de segurança nesta manhã no Goodison Park, com a presença de autoridades de ambos os clubes, bem como representantes da polícia e do conselho municipal, foi decidido que a partida de hoje será adiada por questões de segurança Nota oficial do Liverpool

A nota ainda cita que o alerta de ventos fortes permanece até às 6h de domingo. Os clubes ainda não informaram a nova data para o jogo.