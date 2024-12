Quem é o ex-Barça que Palmeiras está perto de contratar para Super Mundial

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Palmeiras está perto de acertar com o primeiro reforço para o ano em que disputa o Super Mundial de Clubes: trata-se do zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo, de 23 anos e atualmente no Defensa y Justicia.

Segundo Paulo Massini, apresentador do UOL, o negócio está encaminhado por 6 milhões de dólares (cerca de R$ 36,5 milhões na cotação atual) e se concretizará com o fim da atual temporada.

Mas afinal, quem é Santi Ramos Mingo?

Santiago Ramos Mingo foi formado nas categorias de base do Boca Juniors, mas se transferiu para a Espanha antes mesmo de ir a campo pela primeira vez como profissional.

Ele passou duas temporadas e meia na Catalunha, e hoje é titular indiscutível do Defensa y Justicia. Na atual temporada, Santi disputou 39 jogos, marcou 4 gols e deu 1 assistência.

A passagem de Ramos Mingo pelo Barcelona foi entre fevereiro de 2020 e julho de 2022. Ele só jogou pelo time B do clube (foi companheiro dos hoje titulares Iñaki Peña e Alejandro Balde), mas chegou a ser relacionado para o banco do time principal em três rodadas do Campeonato Espanhol.

Sem perspectivas de subir de vez para o elenco principal, o argentino acabou liberado para jogar no Eupen, da Bélgica. Seis meses depois, retornou à América do Sul para atuar, primeiro por empréstimo, no Defensa y Justicia — onde ficou em definitivo.

River Plate também tinha interesse no atleta. Segundo a imprensa argentina, o técnico Marcelo Gallardo queria contar com o jogador na próxima temporada.

Ramos Mingo atende um desejo antigo de Abel Ferreira. O defensor argentino é canhoto e reforçaria a saída de bola da equipe pelo lado esquerdo.