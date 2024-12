Quantos títulos Marcelo Teixeira tem pelo Santos? Veja lista após a Série B

Marcelo Teixeira adicionou mais um título para sua galeria na presidência do Santos. Em 2024, ele dirigiu o Peixe na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apesar de ser de menor expressão, o troféu é o sexto da carreira do mandatário no futebol masculino. Antes, ele se consagrou duas vezes vencedor do Campeonato Paulista (2006 e 2007), duas do Campeonato Brasileiro (2002 e 2004) e uma da Copa Paulista (2004).

O título mais simbólico foi o de 2002, que tirou o Alvinegro Praiano de uma fila de 18 anos. A Série B também marcou o fim de um incômodo jejum de oito anos, porém foi bem menos celebrado. O elenco, aliás, foi vaiado na entrega do caneco.

Já no futebol feminino são sete troféus. Até o momento, são duas Copas do Brasil (2008 e 2009), uma Liga Nacional (2007), uma Libertadores (2009), uma Mercosul (2006), um Paulista (2007) e uma Liga Paulista (2009).

Somando as duas categorias, portanto, são 13 títulos para Marcelo Teixeira, que está na sua terceira passagem pelo Santos. A primeira foi entre 1992 e 1993. A segunda de 2000 até 2009. A terceira começou em 2024 e vai até o final 2026.

Veja todos os título de Marcelo Teixeira pelo Santos:

Futebol masculino



Campeonato Paulista (2006 e 2007)



Campeonato Brasileiro (2002 e 2004)



Copa Paulista (2004)



Série B do Campeonato Brasileiro (2024)

Futebol feminino



Copa do Brasil (2008 e 2009)



Liga Nacional (2007)



Libertadores (2009)



Copa Mercosul (2006)



Campeonato Paulista (2007)



Liga Paulista (2009)