Presidente do Botafogo leva taça da Libertadores a Manga, ídolo alvinegro

Neste sábado, o Botafogo prestou uma homenagem a um de seus maiores ídolos. O presidente do clube alvinegro, Durcesio Mello, visitou o ex-goleiro Manga, maior vencedor da história do Glorioso, e o mostrou a taça da Libertadores, conquistada no último domingo.

"Muito contente de receber o presidente e o Botafogo aqui na minha residência. Muito contente, ainda mais agora que fomos campeões da Libertadores da América. Essa rede maravilhosa do Botafogo tem um coração maravilhoso, torcendo para o Botafogo na derrota e no empate. De qualquer maneira nós fomos campeões e ganhando as partidas mais difíceis. Parabéns ao treinador e à toda equipe do Botafogo, que está jogando simples os 90 minutos. Estou muito contente de ver o presidente pela primeira vez na minha vida, cara a cara. Um grande abraço para todos e saudações para a torcida do Botafogo", disse Manga, em vídeo publicado pelo time carioca.

Hoje com 87 anos, Manga é considerado um dos maiores goleiros da história do Botafogo. O pernambucano defendeu o clube carioca por nove anos, de 1959 a 1968, e conquistou diversos títulos no período, entre eles o Campeonato Brasileiro de 1968, intitulado na época como Taça Brasil. Ao todo, ele disputou 442 jogos com a camisa alvinegra, com 394 gols sofridos.

Além de defender o Botafogo, Manga também teve uma passagem marcante pelo Nacional-URU, onde conquistou a Libertadores, em 1971. O ex-jogador também atuou por Sport, Internacional, Operário-MS, Coritiba, Grêmio e Barcelona-EQU e foi o goleiro titular do Brasil na Copa de 1966.

O Botafogo conquistou o título inédito da Libertadores no último sábado, superando o Atlético-MG na decisão, por 3 a 1. A equipe busca voltar a soltar o grito de campeão neste domingo, quando encara o São Paulo, pela última rodada do Brasileirão. O Glorioso precisa de um simples empate para conquistar o torneio.