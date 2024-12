Rival do Palmeiras no Super Mundial, Porto é salvo por goleiro e só empata

O Porto ficou no empate com o Famalicão por 1 a 1 neste sábado (7), pela 13ª rodada do Campeonato Português, no Estádio Municipal 22 de Junho.

Óscar Aranda marcou para a equipe o Famalicão, que saiu na frente, enquanto o gol dos visitantes foi cravado por Samu Omorodion.

O Porto chegou a virar com o brasileiro Pepê, aos 30 minutos, mas o gol foi anulado após análise do VAR.

O Famalicão, três minutos depois, desperdiçou um pênalti. Óscar Aranda assumiu a cobrança e Diogo Costa acertou o canto e fez a defesa.

O Dragão, assim, perde a chance de encostar na liderança da competição, comandada pelo Sporting.Diante do empate fora de casa, o Porto, terceiro colocado, chegou aos 31 pontos. O Sporting, líder, com 33 unidades, perdeu na rodada e poderia ser alcançado pelo Dragão.

Já o Famalicão permaneceu na oitava colocação do Português, com 18 pontos conquistados.

O Porto volta aos gramados na próxima quinta-feira (12) para enfrentar o Midtjylland, pela sexta rodada da fase de liga da Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio do Dragão. Agora, pela 14ª rodada do campeonato nacional, o time joga novamente no dia 16 (segunda-feira), quando recebe o Estrela Amadora, às 17h15.

O Famalicão, por sua vez, visita o Braga também no dia 16 de dezembro, às 15h45, no Estádio Municipal de Braga. A partida vale pela 14ª rodada do Campeonato Português.

Os gols

O Famalicão inaugurou o marcador aos 44 minutos do primeiro tempo. Óscar Aranda, dentro da pequena área, aproveitou rebote dado pelo goleiro Diogo Costa, do Porto, e mandou a bola para o fundo das redes.

Aos 7 minutos do segundo tempo, o Porto empatou o duelo fora de casa. Após a bola ser levantada na área com uma cobrança de falta, a defesa do Famalicão afastou mal e Samu, livre de marcação, aproveitou a sobra e, de perna direita, mandou no ângulo esquerdo de Zlobin.

O Porto chegou a virar com o brasileiro Pepê, aos 30 minutos. Porém, após análise do VAR, o tento foi anulado. O Famalicão, três minutos depois, aos 33, desperdiçou um pênalti. Óscar Aranda assumiu a cobrança e Diogo Costa acertou o canto e fez a defesa.

Confira os outros resultados deste sábado pelo Português: