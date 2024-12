Palmeiras x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do duelo decisivo pelo Brasileirão

Palmeiras e Fluminense medem forças neste domingo, em embate decisivo pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Para o time alviverde, vale nada mais nada menos do que o título nacional. Para erguê-lo, todavia, a equipe precisará torcer por uma combinação de resultados. O Verdão precisa vencer o seu jogo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo. Qualquer outro placar dá o troféu aos cariocas.

O Palmeiras é o vice-líder da tabela de classificação da Série A, com 73 pontos, três a menos que o Glorioso. A equipe vem de uma vitória de virada contra o Cruzeiro, triunfo este que a manteve viva a briga pelo título.

O técnico Abel Ferreira conta com duas novidades no time. O lateral Marcos Rocha e o zagueiro Gustavo Gómez, que estavam suspensos na rodada passada, voltam a ficar à disposição. Por outro lado, Vitor Reis tomou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Já o Fluminense entra em campo para evitar o rebaixamento à Série B. O Tricolor venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0 na última quinta-feira, mas ainda reúne chances matemáticas de cair para a Segunda Divisão.

O time carioca figura no 15º lugar do torneio, com 43 pontos, dois acima do Red Bull Bragantino, primeira equipe no Z4. Os comandados de Mano Menezes, portanto, só dependem de si para escapar da queda.

O treinador tem um desfalque certo para enfrentar o Palmeiras: Facundo Bernal, suspenso. Já o meia Ganso volta de suspensão e reforça o Flu na partida decisiva.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X FLUMINENSE

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 8 de dezembro de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa/CE)



VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna.



Técnico: Mano Menezes