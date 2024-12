Palmeiras encerra preparação para última rodada e busca feito inédito no futebol brasileiro

Com um treino tático, o Palmeiras encerrou na manhã deste sábado a preparação para enfrentar o Fluminense no domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela rodada final do Campeonato Brasileiro. Em busca do título brasileiro, o Palmeiras pode se tornar o primeiro clube na história do futebol brasileiro a conquistar por três anos seguidos os campeonatos Estadual e Nacional.

O time dirigido por Abel Ferreira precisa vencer o Fluminense e torcer por uma derrota do Botafogo contra o São Paulo, no Rio de Janeiro. Neste caso, as equipes terminariam com o mesmo número de pontos (76), mas o Palmeiras levaria vantagem no número de vitórias (23 a 22).

Abel Ferreira não poderá contar com o zagueiro Vitor Reis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, terá os retornos do também zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-direito Marcos Rocha, que não puderam jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira.

Com pelo o vice-campeonato assegurado, o Palmeiras se isolou como o clube que mais vezes terminou o Brasileiro entre os dois primeiros colocados: 17 (sendo 12 títulos e 4 vices, além de 2024), seguido por Santos, com 16 (8 títulos e 8 vices), e São Paulo, com 12 (6 títulos e 6 vices).

Apesar das chances remotas, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez um post nesta sexta-feira afirmando que o clube vai "lutar a té o fim" pelo título. A mandatária ressaltou que no clube "ninguém se entrega". De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem 8,6% de chances de conquistar o Brasileirão. Já o Botafogo conta com 91,4%.