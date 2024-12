Palmeiras completa 300 jogos consecutivos com jogadores da base em campo

Não é de agora que as Crias da Academia têm rendido bons frutos ao Palmeiras. Tanto é que o clube completou nesta última quarta-feira a marca de 300 jogos consecutivos com jogadores da base em campo.

A marca foi atingida na vitória de virada do Verdão sobre o Cruzeiro, no Mineirão. A série já dura mais de três anos e dez meses.

A última vez que o Alviverde entrou em campo sem nenhum atleta formado na base foi num duelo diante do Grêmio, no dia 15 de janeiro de 2021. Naquela oportunidade, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro do ano anterior.

A escalação do Palmeiras naquela partida foi: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Alan Empereur (Kuscevic) e Viña; Émerson Santos, Zé Rafael e Raphael Veiga (Lucas Lima); Breno Lopes, Rony (Luiz Adriano) e Willian (Gustavo Scarpa).

O jogo contra o Grêmio foi o único daquela temporada sem Crias da Academia. De lá para cá, foram 362 duelos, com ao menos 361 contendo jogadores da base em campo. Ao todo, 41 pratas da casa foram utilizados neste período.

No último compromisso, contra o Cruzeiro, três atletas formados na Academia estiveram em campo. Estêvão e Vitor Reis foram titulares, enquanto Gabriel Menino entrou na etapa complementar. O Palmeiras venceu a partida por 2 a 1, de virada, e se manteve vivo na briga pelo título do Brasileirão.

A tendência, inclusive, é que o Verdão mantenha a escrita no último e decisivo jogo da Série A, contra o Fluminense. Isso porque Estêvão, uma das principais peças da equipe, deve ser novamente titular.

O trabalho desenvolvido pelo Palmeiras nas categorias de base é alvo de elogios e visto como exemplo. O Verdão tem revelado promessas como Endrick, Luís Guilherme e Estêvão, que assumiram um papel de protagonismo no clube e, ainda por cima, encheram os cofres alviverdes.