Nico Hulkenberg sofre punição e beneficia Verstappen no GP de Abu Dabi de Fórmula 1

A alegria de Nico Hulkenberg pela melhor classificação na temporada 2024 da Fórmula 1 durou pouco. Após garantir a quarta colocação, o alemão da Haas perdeu três posições no grid, por causa de uma infração nos boxes. Ele sairá em sétimo na prova deste domingo, válida pelo GP de Abu Dabi.

A ordem da direção de prova que Hulkenberg descumpriu foi a ultrapassagem de carros no túnel de saída do pit-lane. O alemão argumentou que o fez para conseguir uma volta a tempo. Ainda assim, a direção afirmou que não é uma justificativa, já que o veto de ultrapassagens no local é por questão de segurança.

"O piloto não contestou durante a audiência que não seguiu as instruções do Diretor de Corrida, mas declarou que não tinha outra opção a não ser violar as regras para dar uma volta", informou um documento da FIA.

O relatório segue. "Embora os comissários reconheçam que a posição das garagens da equipe limita suas opções de enviar os carros para a pista, isso nunca pode ser usado como desculpa para violar quaisquer regulamentos. A proibição de ultrapassagem em certas áreas como o pit lane ou, neste caso, a saída do pit, é implementada para evitar situações potencialmente perigosas e, portanto, os comissários determinam que uma queda no grid é justificada neste caso."

Com a punição, saem beneficiados Max Verstappen, da Red Bull, Pierre Gasly, da Alpine e George Russell, da Mercedes, que sobem uma posição no grid cada. A pole foi conquistada por Lando Norris, da McLaren. A largada da corrida será no domingo, às 10 horas. A corrida terá 58 voltas no Circuito de Yas Marina.

Confira o novo grid de largada para o GP de Abu Dabi:

1.º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min22s595

2.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min22s804

3.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min22s824

4.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min22s945

5.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s984

6.º - George Russell (ING/Mercedes), 1min23s132

7.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min22s886 *

8.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min23s196

9.º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min23s204

10.º - Sérgio Perez (MEX/Red Bull), 1min23s264

--------------------------------------------------------

11.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1m23s419

12.º - Liam Lawson (NEO/RB), 1min23s472

13.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min23s784

14.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min23s833

15.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min23s877

--------------------------------------------------------

16.º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min23s821 no Q1

17.º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min22s880

18.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min23s887

19.º - Franco Colapinto (ARG/Williams), 1min23s912

20.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min23s105

*punido coma perda de três posições no grid