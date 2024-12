Morre técnico que descobriu Neymar; craque lamenta: 'Me colocou no futebol'

Betinho, ex-treinador e olheiro do Santos que descobriu Neymar, faleceu. A informação foi confirmada pelo próprio jogador neste sábado (7), que lamentou a morte.

"Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz, professor Betinho", escreveu Neymar, em seu perfil no Instagram.

O pai do craque do Al-Hilal também lamentou a morte de Betinho: "Hoje uma parte da nossa história partiu... Fica aqui minha gratidão ao professor Betinho, sem ele a história do meu filho (e da minha família) seria diferente... A sua família, saibam que sempre terão um amigo aqui", escreveu Neymar pai.

Betinho foi responsável por levar Neymar ao clube da Vila Belmiro, em 2004, quando o craque tinha apenas 12 anos de idade. Na época, Neymar já se destacava no futsal do Peixe.

Nos últimos anos, Betinho atuou como técnico de avaliação esportiva no Instituto Neymar Jr, que tem como dono o ex-jogador do Peixe. Além de Neymar, ele também foi responsável por descobrir Robinho e lapidar o atacante Gabigol, hoje no Flamengo.