Monaco vence o Toulouse e diminui distância para o líder PSG no Campeonato Francês

Neste sábado, o Monaco bateu o Toulouse, por 2 a 0, no Estádio Louis II, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Francês. O gol dos mandantes foi marcado por Singo e Embolo.

Com a vitória, o Monaco aproveita o tropeço do líder PSG, que empatou com o Auxerre, e diminui a distância para a ponta da tabela. O clube do Principado vai a 29 pontos, em segundo lugar, contra 34 dos parisienses. O Toulouse, por sua vez, fica com 18 pontos, se mantendo em 10º lugar, já que não pode ser ultrapassado na rodada.

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Monaco enfrenta o Reims, no sábado (14), às 17h (de Brasília), fora de casa. Antes, o clube visita o Arsenal, na quarta-feira, às 17h, pela Liga dos Campeões. Já o Toulouse volta a campo contra o Saint-Étienne, na sexta-feira (13), às 16h45, em casa.

O JOGO

O Monaco foi melhor no primeiro tempo, mas não conseguiu ser eficiente. Akliouche e Ilenikhena perderam três boas oportunidades para os mandantes, chegando a mandar uma bola no travessão.

Na segunda etapa, no entanto, o Monaco chegou ao primeiro gol. Aos quatro minutos, Camara cobrou falta na segunda trave para o zagueiro Singo marcar de cabeça.

Após abrir o placar, o Monaco seguiu com domínio do jogo e desperdiçou mais chances. Todavia, aos 36, Akliouche fez jogada pelo meio e mandou para Embolo que, após desvio da zaga, encobriu o goleiro de cabeça, garantindo a vitória.