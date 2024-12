Milwaukee Bucks tem estreia de Middleton na temporada da NBA, mas perde do Boston Celtics

Após perder os primeiros 21 jogos da temporada, o ala Khris Middleton, do Milwaukee Bucks, fez sua estreia em 2024/2025 nesta sexta-feira na derrota por 111 x 105 para o atual campeão da NBA, Boston Celtics. Middleton passou por cirurgias no tornozelo e entrou no meio do primeiro quarto do jogo confronto do time contra o atual campeão da NBA.

Middleton conseguiu 11 pontos e cinco assistências em 23 minutos de jogo. Foi apenas a nona vez que Doc Rivers, que assumiu como técnico dos Bucks no meio da temporada passada, teve o trio Giannis Antetokounmpo, Middleton e Damian Lillard em quadra juntos.

Jayson Tatum marcou 34 pontos e conseguiu 10 rebotes na 10ª vitória nos últimos 11 jogos do Boston. Jaylen Brown colaborou para o novo triunfo com 25 pontos. Pelos Bucks, Lillard terminou com 31 pontos, e Antetokounmpo conseguiu 30 pontos e 11 rebotes em seu aniversário de 30 anos. Após registrar sua melhor série na temporada, sete vitórias seguidas, o Milwaukee Bucks amarga agora duas derrotas consecutivas.

Em Atlanta, Trae Young acertou um arremesso de 3 pontos faltando 7,4 segundos para o fim da prorrogação para garantir o sexto triunfo seguido dos Hawks, que venceram o Los Angeles Lakers por 134 a 132. Young marcou 31 pontos. Pelo Los Angeles Lakers, LeBron James conseguiu 39 pontos, e Anthony Davis, 38. A atuação da dupla, porém, foi insuficiente para colocar fim à fase do time. Foi a terceira derrota seguida dos Lakers e a sétima em nove partidas.

LeBron James teve chance de garantir a vitória para o time de Los Angeles, mas falhou em uma tentativa de 3 pontos. Com o placar empatado em 119, os Hawks tiveram a posse de bola final no tempo regulamentar, mas Young foi bloqueado por Max Christie, e o jogo foi para a prorrogação.

Já o Golden State Warriors contou com a volta de Stephen Curry, que foi poupado na vitória sobre o Houston Rockets, mas foi derrotado pelo Minnesota Timberwolves por 107 a 90. Curry marcou 30 pontos, mas o destaque da partida foi Anthony Edwards, com 30 pontos e nove assistências.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers 102 x 94 Orlando Magic

Atlanta Hawks 134 x 132 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 111 x 105 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 123 x 132 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 113 x 140 Sacramento Kings

Golden State Warriors 90 x 107 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 99 x 141 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste sábado:

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Denver Nuggets

New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors x Dallas Mavericks

New York Knicks x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Boston Celtics

Phoenix Suns x Miami Heats