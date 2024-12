Manchester United x Nottingham Forest: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Premier League

Neste sábado, Manchester United e Nottingham Forest fazem duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para 14h30 (de Brasília), no Old Trafford, em Manchester.

O United vem de derrota na última rodada para o Arsenal, por 2 a 0, enquanto o Nottingham também perdeu em seu último jogo, de 3 a 0, para o Manchester City.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming).

CLASSIFICAÇÃO

Manchester United: 19 pontos em 14 partidas; iniciou a rodada na 13ª colocação.



Nottingham Forest: 22 pontos em 14 partidas; iniciou a rodada na 7ª colocação.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Maguire e Dalot; Ugarte, Malacia e Bruno Fernandes; Mason Mount, Rashford (Garnacho) e Hojlund



Técnico: Ruben Amorim

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Álex Moreno; Domínguez, Gibbs-White e Yates; Elanga, Wood e Jota



Técnico: Nuno Espírito Santo

ARBITRAGEM



Darren England será o árbitro da partida, com Mat Wilkes e Akil Howson como assistentes. O VAR ficará sob o comando de Paul Tierney.