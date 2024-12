Juventus arranca empata com Bologna nos acréscimos, mas deixa de colar no G4 do Italiano

A Juventus empatou com o Bologna neste sábado, em 2 a 2, no Allianz Stadium, em Turim, pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Ndoye e Pobega abriram o placar para os visitantes. Koopmeiners e Mbangula, nos acréscimos do segundo tempo, empataram para a Velha Senhora.

Com o resultado, a Juventus, sexta colocada do Campeonato Italiano, com 27 pontos, perdeu a oportunidade de colar, ainda que provisoriamente, no G4 da competição, grupo que garante vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O jogo

O Bologna abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, envolvendo a defesa da Juventus, os visitantes conseguiram balançar as redes com Nodye, que recebeu ótima enfiada de bola e, dentro da área soltou a bomba, colocando sua equipe em vantagem no marcador.

No início do segundo tempo, mais um belo gol do Bologna. Ao fazer o pivô na entrada da área, Castro deu um passe de letra para Pobega sair cara a cara com o goleiro e tocar por cobertura, ampliando a vantagem dos visitantes.

A Juventus, enfim, reagiu aos 17 minutos da etapa complementar. Danilo fez a ultrapassagem pela direita, recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro para trás, encontrando Koopmeiners, que chegou batendo de primeira, sem chances para o goleiro do Bologna, marcando seu primeiro gol com a camisa da Juventus.

E quando muitos já não acreditavam, a Juventus conseguiu o empate nos acréscimos do segundo tempo, mais precisamente aos 47 minutos. Vlahovic saiu no contra-ataque pela direita, foi para cima da marcação e rolou para Mbangula bater com categoria, no ângulo, da entrada da área, assinando um golaço para evitar a derrota da Velha Senhora em pleno Allianz Stadium, em Turim.