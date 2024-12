Jafel Filho derrota Amir Albazi em duelo de atletas do UFC no ADXC 8

Um duelo entre lutadores do UFC foi o responsável por liderar o card da 8ª edição do Abu Dhabi Extreme Championship, o ADXC, na última sexta-feira (6), em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos. E quem levou a melhor na disputa principal do show de grappling foi o brasileiro Jafel Filho, o 'Pastor', que derrotou o iraquiano Amir Albazi, top 3 no ranking da divisão dos moscas (57 kg) do Ultimate.

O triunfo do brasileiro, também atleta da categoria peso-mosca do UFC, veio na decisão unânime dos juízes, após uma performance agressiva durante os cinco rounds da disputa contra Albazi. Após a performance contra um rival de alto nível, Jafel não escondeu sua satisfação com o resultado do seu trabalho.

"Estou feliz pela oportunidade de competir no ADXC. Meu oponente é top 3 da minha categoria no MMA, então treinei muito para essa luta e estou muito satisfeito com o resultado", celebrou Jafel Filho, em comunicado enviado à imprensa.

Veterano vence em luta dura

Outro brasileiro que também brilhou no ADXC 8 foi Roberto 'Cyborg' Abreu. O veterano de 43 anos, entretanto, não teve vida fácil no 'co-main event' do show, diante do ganês Haisam Hida, e venceu seu combate apenas na decisão dividida dos juízes.

Surpresa

A maior surpresa da noite ocorreu no duelo entre Khaled Al Shehhi e Thalison Soares. Campeão mundial de jiu-jitsu, o brasileiro acabou sendo superado pelo atleta dos Emirados Árabes Unidos, que dominou as ações durante boa parte da disputa. A vitória da 'zebra' foi sacramentada no final do último round, ao pegar as costas do lutador tupiniquim.

Confira os resultados do ADXC 8:

Jafel Filho derrotou Amir Albazi por decisão unânime

Roberto Cyborg derrotou Haisam Rida por decisão dividida

Khaled Al Shehhi derrotou Thalison Soares por decisão unânime

Movlid Khaybulaev derrotou James Gallagher por decisão unânime

Maria Luisa Delahaye derrotou Brenda Larissa por decisão unânime

Daniel Poncio derrotou Thor Koringa por mata-leão (R3 0:39)

Saif Al Ameri derrotou Pablo Henrique por decisão dividida

Salem Al Qubaisi derrotou Mukhammad Ramazanov por estrangulamento cruzado (R1 4:39)

Omar Alfadhli derrotou Nicolás Ponce por decisão unânime

Mido Mohamed derrotou Bakhromjon Ruziev por decisão unânime

Abdulmalik Al-Murdhi derrotou Eduardo Farfan por decisão dividida

Craig McIntosh derrotou Ahmad Al Bousairi por decisão unânime

Shamma Al Kalbani derrotou Peiqin Ge por decisão unânime