Ídolo do Corinthians, Jô revela torcida para Yuri Alberto ser artilheiro do Brasileiro: "Tem talento"

O atacante Jô, ídolo do Corinthians, revelou estar na torcida para que Yuri Alberto seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. O heptacampeão nacional pelo Timão elogiou o camisa 9 e disse que não concordava com as críticas que foram feitas durante o ano ao companheiro de posição.

Se Yuri terminar o Brasileirão como artilheiro, vai repetir o feito de Jô, que foi quem mais marcou gols na liga nacional de 2017, ao lado de Henrique Dourado. Na ocasião, Jô foi o primeiro goleador do Brasileiro a vestir a camisa do Corinthians.

"Eu estou torcendo muito para que isso aconteça (Yuri se tornar artilheiro), quebra de recordes, estatísticas, essas coisas são feitas para serem quebradas e é bacana, porque você vê que é um jogador que tem um talento, como o Yuri. Eu dei uma entrevista lá em maio ou abril, o pessoal massacrando-o e só ele sabe o quanto ele passou e eu dei uma entrevista falando que eu acreditava muito no potencial dele e ele mostrou que ele não desaprendeu a jogar bola, era questão de futebol, de confiança, a gente sabe disso e eu, especificamente, posso falar com autoridade. Eu tenho certeza que ele está muito feliz com o desempenho dele e que ele quer entrar na história do Corinthians como o segundo artilheiro do Campeonato Brasileiro (pelo Timão). Eu vou estar aqui torcendo com certeza para que isso possa acontecer", comentou Jô à Corinthians TV.

Jô, que atualmente atua no Itabirito, de Minas Gerais, aproveitou para falar da campanha de superação do Corinthians neste Campeonato Brasileiro. Desacreditada, a equipe de Ramón Díaz saiu da zona de rebaixamento e garantiu a classificação para a Copa Libertadores.

"(A reação da equipe em 2024) Para mim é uma grande alegria, o quanto que eu torci aqui, o quanto que eu acompanhei essa trajetória desde o começo do ano e eu sou corinthiano, nunca neguei isso então eu estou sempre torcendo, passando energia positiva e fico feliz por essa reviravolta, é uma maravilha. O Corinthians é isso aí e se não for assim não é Corinthians", comemorou.

Além da entrevista ao veículo oficial do clube, Jô mandou um recado em vídeo para Yuri Alberto no período da manhã. O ídolo do Timão reforçou como sempre acreditou no futebol do camisa 9 e o parabenizou pela resiliência nos momentos difíceis.

" O Jô é um cara que a gente sabe que é uma referência muito grande aqui no clube. É o último artilheiro do Corinthians, então para mim é uma satisfação imensa receber essa mensagem, a gente sabe como o atacante passa por momentos difíceis na carreira, mas graças a Deus minha família me ajudou, o elenco me deu suporte e creio que tive que passar por esse momento, só assim viveria o momento atual. Jô, muito obrigado pela mensagem, sou um grande fã", respondeu Yuri Alberto.

O camisa 9 tem 14 gols nesta edição de Brasileiro, empatado com Alerrandro, do Vitória. Além da liga nacional, Yuri está empatado com Pedro, do Flamengo, na artilharia do país, com 30 gols.

No Brasileirão de 2017, Jô anotou 18 gols, ao lado de Henrique Dourado, que atuava pelo Fluminense na época.

O Corinthians enfrenta o Grêmio na tarde deste domingo, em Porto Alegre, pela última rodada do campeonato nacional.