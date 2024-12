Fluminense repete sina de luta contra o rebaixamento após anos vitoriosos

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense chega à última rodada do Brasileiro ainda na briga para se livrar do rebaixamento, e novamente vê o fantasma da Série B meses após celebrar um título de grande porte.

O que aconteceu

O Tricolor conquistou o maior título de sua história em 2023. O time, então sob o comando de Fernando Diniz, se sagrou campeão da Libertadores pela primeira vez.

Em 2024, porém, viveu uma crise que causou até demissão de técnico — Mano Menezes chegou após saída de Diniz. O time das Laranjeiras chega à última rodada na 15ª colocação, com 43 pontos.

O Flu tem Red Bull Bragantino, Athletico e Atlético-MG como rivais contra a degola. As quatro equipes tentam fugir da última vaga do Z4 — Atlético-GO, Cuiabá e Criciúma já estão matematicamente rebaixados.

O Tricolor vai enfrentar o Palmeiras na última rodada, fora de casa. A equipe de Mano Menezes tem 43 pontos, está na 15ª posição, e precisa de uma vitória ou empate — para não depender de combinações de resultados.

A gente chega na última rodada em uma situação que a gente não queria chegar, é óbvio. Mas não está escrito em lugar algum que o Fluminense não tem condição de chegar em São Paulo e fazer um ponto diante do Palmeiras. Vamos continuar acreditando naquilo que a gente pode interferir e esquecer o que é do paralelo, pois acho que isso pode fazer a diferença.

Mano Menezes

O clube das Laranjeiras vive cenário parecido com o de 2013. A equipe capitaneada por Fred iniciou o Brasileiro como atual campeã, após levantar a taça em 2012, mas terminou o torneio daquela temporada na zona. Na última rodada, o time venceu o Bahia, fora de casa, mas não foi o suficiente e ficou apenas na 17ª colocação.

Nunca um campeão brasileiro havia sido rebaixado no ano seguinte. "Vai ser um ano longo, uma virada de ano de muitas críticas, mas estamos aqui para aguentar. Agora, a gente caiu e quem ficar no clube vai levantar a cabeça para subir", disse Wagner, na saída de campo daquele duelo contra o Tricolor baiano.

O rebaixamento do Flu não foi concretizado. Uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu Flamengo e Portuguesa com perda de pontos, e a Lusa acabou caindo para a Série B.

Marquinho comemora gol que garantiu a permanência do Flu, em 2009 Imagem: Photocamera

Da final da Libertadores à arrancada histórica. Em 2009 o Fluminense conseguiu uma sequência até então apontada como improvável para fugir da degola no Brasileiro, e isso no ano seguinte em que alcançou a final da Libertadores pela primeira vez, em campanha que ficou marcada para os torcedores.

Os cenários

O Fluminense depende apenas das próprias forças para escapar. Se vencer ou empatar com o Palmeiras, está livre do rebaixamento.

Se o Tricolor perder, terá de ligar o secador na rodada. Em caso de resultado negativo no Allianz Parque, a equipe das Laranjeiras vai ter de torcer por derrota ou empate do Red Bull Bragantino diante do já rebaixado Criciúma, em casa, ou de uma derrota do Athletico-PR para o Atlético-MG, na Arena MRV com portões fechados.

O time das Laranjeiras tem 11,5% de chance de queda, segundo a UFMG. O Flu tem percentual maior apenas que o Atlético-MG, que aparece com 3,8%. O Athletico-PR tem 16,8% e o Red Bull Bragantino com 67,9%.