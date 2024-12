Flamengo x Vitória: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Campeonato Brasileiro

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro em 2024 e com a vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo fará seu último jogo oficial do ano na tarde deste domingo, no Maracanã. O duelo da 38ª e última rodada do Brasileirão será contra o Vitória, e a bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Sem possibilidades de ganhar ou perder posições na tabela, o confronto do Rubro-Negro ganhou em importância porque marcará a última partida de Gabigol com o manto sagrado. O artilheiro encerrará um ciclo de seis anos no clube, onde conquistou 13 títulos e marcou 160 gols. Além do artilheiro, o zagueiro David Luiz também poderá estar dando adeus à torcida. Aos 37 anos, o atleta tem contrato até 31 de dezembro e não há notícias de movimentações para renová-lo.

?? Sexta de muito sol e muito treino para o último compromisso do MENGÃO em 2024! ?: Gilvan de Souza / CRF#VamosFlamengo pic.twitter.com/uBtjqf6uqS ? Flamengo (@Flamengo) December 6, 2024

Para esta partida, o técnico Filipe Luís deverá contar com o retorno de alguns jogadores que não atuaram na partida do meio da semana contra o Criciúma. São os casos de Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Gerson e De La Cruz. Já o atacante Bruno Henrique terá de cumprir um jogo de suspensão por conta de uma expulsão na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Rubro-Negro baiano comemora a arrancada na reta final do campeonato, que o tirou da zona de rebaixamento para a 11ª posição, além de uma vaga garantida na Copa Sul-Americana. Com 46 pontos, o Vitória pode até perder posições na rodada, mas não deixará o grupo de classificados para a competição continental.

Assim, a principal motivação da equipe é garantir a maior premiação possível. Se vencer e Vasco e Cruzeiro tropeçarem na rodada, o Vitória pode fechar o Campeonato na nona posição e garantir R$ 28 milhões aos cofres do clube.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X VITÓRIA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: domingo, 8 de dezembro de 2024



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo, De La Cruz e Gerson; Michael e Gabigol



Técnico: Filipe Luís

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres, Edu, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Gustavo Mosquito; Janderson e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini