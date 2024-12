Flamengo sofre "abalo financeiro" com Libertadores e Brasileiro

O Flamengo tem seu ano definido. Foram duas conquistas, o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Mas o clube não conseguiu bater as duas principais metas da temporada: Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Assim sofreu um abalo financeiro, ainda não contabilizado pela diretoria.

Na Libertadores o Flamengo planejava ser semifinalista. Mas foi eliminado pelo Peñarol no Uruguai com um empate sem gols no jogo de volta das quartas de final. Na ida os uruguaios ganharam por 1 a 0 no Maracanã.

No Campeonato Brasileiro a meta era alcançar, pelo menos, a segunda colocação. Mas isso não é possível e o time terminará o Brasileirão em terceiro lugar, colocação que não perde mais.

No Campeonato Carioca a expectativa era ser finalista e o time superou sendo campeão. Mas o torneio não ofereceu prêmio ao vencedor. O grande destaque ficou na milionária Copa do Brasil, onde os planos envolviam as semifinais e os flamenguistas foram campeões.

O Flamengo encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro neste domingo, na última rodada, às 16h (de Brasília). No jogo que vai marcar a despedida de Gabigol, o Rubro-Negro recebe o Vitória no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).