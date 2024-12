Flaco e Rony oscilam, e Abel Ferreira sofre para encontrar camisa 9 ideal no Palmeiras

Flaco López e Rony, os centroavantes do Palmeiras, não vivem sua melhor fase em 2024. A dupla tem convivido com oscilações que geraram dúvidas na cabeça de Abel Ferreira nesta reta decisiva do Campeonato Brasileiro.

O argentino foi titular ao longo de grande parte da temporada. Ele iniciou 42 das 66 partidas disputadas pelo Verdão em 2024. No entanto, virou alvo de críticas da torcida por desperdiçar chances em jogos decisivos e virou banco.

Então, Rony viu o caminho livre para retomar a sua titularidade no comando de ataque do Palmeiras. O jogador, que vive um ano bem abaixo do habitual, ganhou chance de Abel e foi titular por quatro jogos seguidos do time. Contudo, ele não aproveitou a oportunidade.

O camisa 10 não participou de nenhum gol neste período e, além disso, não rendeu como esperado. Assim, o jogador também virou alvo de críticas e retornou ao banco de reservas. Contra o Cruzeiro, foi a vez de Flaco López reassumir a titularidade.

A alternância entre os dois gerou dúvidas para Abel Ferreira justamente na reta decisiva do Brasileirão. O time briga pelo título nacional, mas enfrenta dificuldades para encontrar o camisa 9 ideal.

No próximo compromisso, contra o Fluminense, a tendência é que Flaco López seja novamente o titular. O jogo vale, nada mais nada menos, do que o troféu nacional. A bola rola às 16h (de Brasília) de domingo, no Allianz Parque.

Para o time alviverde, as contas para conquistar o título são simples. A equipe precisa vencer o seu jogo e contar com uma vitória do São Paulo sobre o Botafogo. Qualquer outro placar dá o troféu aos cariocas.

O Palmeiras é o vice-líder da tabela de classificação da Série A, com 73 pontos, três a menos que o Glorioso. A equipe vem de uma vitória de virada contra o Cruzeiro, triunfo este que a manteve viva briga pelo título.