Em busca de vaga na Libertadores, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Atlético-GO pelo Brasileiro

Na manhã deste sábado, o Bahia realizou seu último treino em 2024. No CT Evaristo de Macedo, a equipe finalizou sua preparação para o duelo contra o Atlético-GO, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo, às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

No trabalho, os atletas foram direto para o campo e realizaram um rápido aquecimento. Em seguida, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático, fazendo ajustes e testando variações no time titular. Por fim, houve um treino técnico, em campo reduzido e com três goleiros ao mesmo tempo.

O lateral Iago e o zagueiro David Duarte seguiram em tratamento de suas lesões e não participaram do trabalho, assim como o goleiro Marcos Felipe, que se recupera de concussão e ficou na academia. A equipe não tem suspensos para o confronto contra o clube de Goiás. Há a possibilidade de Ceni retornar com Ademir ou Jean Lucas no time titular.

Uma vitória contra o já rebaixado Atlético-GO garante o Bahia na Libertadores de 2025. Em caso de empate ou derrota, os baianos precisam torcer por um tropeço do Cruzeiro contra o Juventude. O Vasco também está matematicamente na briga, mas precisa tirar uma diferença de 12 gols de saldo.