Destaque do Corinthians, Yuri fala sobre briga por artilharia no Brasileiro: "Estou muito tranquilo"

O atacante Yuri Alberto disse, neste sábado, que se sente "muito tranquilo" em relação à briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro. O camisa 9 do Corinthians possui 14 gols no torneio e está empatado na liderança com Alerrandro, do Vitória.

Yuri destacou o funcionamento coletivo do time, que faz com que as chances sejam criadas e consequentemente ele tenha mais oportunidades de marcar. Segundo o jogador, a ansiedade para ir às redes não é mais um problema.

"Graças a Deus eu estou muito tranquilo. Acho que estes últimos jogos eu não tenho pensado nisso. Estou feliz por isso. Antigamente eu ficava muito ansioso em querer marcar os gols logos. Na leveza que o time está jogando, na leveza que eu também estou, e fazendo um grande jogo, eu sei que as jogadas e gols serão consequência. Eu estou muito feliz. Lógico que é um marco muito importante na minha carreira, é a temporada mais goleadora que eu tive. Estou sempre querendo mais. Vamos para cima", comentou Yuri à Corinthians TV.

Além da artilharia do Brasileirão, Yuri pode se tornar o artilheiro do país na temporada neste domingo, contra o Grêmio. O atacante possui 30 gols no ano, empatado com o machucado Pedro, do Flamengo.

Em relação ao confronto diante do Tricolor Gaúcho, válido pela última rodada da liga nacional, Yuri destacou a importância de sair de Porto Alegre com um resultado positivo, mesmo com o time já classificado para a Copa Libertadores. Se levar a melhor contra o Grêmio, o Corinthians vai igualar a sequência de nove vitórias do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.

"Graças a Deus conseguimos atingir os objetivos do grupo depois de muita entrega e força de todos. Sabemos da importância de uma vitória. Queremos quebrar mais um recorde. O clima é de muita felicidade, mas o jogo é muito importante para nós e vamos em busca dos três pontos", compartilhou o atacante.

Neste sábado, após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho tático sob o comando do técnico Ramón Díaz.

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio.