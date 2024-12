Corinthians encerra preparação para enfrentar o Grêmio; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio, na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava. Em situação confortável na liga nacional, os jogadores realizaram o ensaio final antes do duelo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão não vai contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Como o Corinthians já está garantido na próxima Copa Libertadores, existe a possibilidade da comissão técnica preservar alguns jogadores.

Assim, a provável escalação do Corinthians para encarar o Grêmio tem: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto.

Neste sábado, após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho tático sob o comando do técnico Ramón Díaz.

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio. Embalado no Brasileirão, o Timão quer fechar a competição com nove vitórias seguidas, igualando os feitos do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021.