Corinthians: Cornetado até por Lula, Yuri vai de seca à luta por artilharia

Apesar das críticas na temporada, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians em 2024 e pode sagrar-se também goleador isolado do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Nesta semana, o presidente Lula (PT) revelou, indiretamente, ter 'cornetado' Yuri Alberto durante o ano. A revelação foi feita pelo líder do Governo Federal em publicação no "X", antigo Twitter.

Sou torcedor do Corinthians e, há um mês, estávamos rezando para ele sair da zona de rebaixamento. Tenho tanta sorte que, agora, ele não só saiu da lanterna, como também vai disputar a Libertadores. E o jogador de quem mais falei mal vai ser artilheiro do campeonato.

Presidente Lula, em publicação nas redes sociais

Em 2024, Yuri foi alvo de críticas da torcida durante um período de oscilação e seca no meio da temporada. O principal problema, na visão dos torcedores, era a falta de pontaria do camisa 9, que ficou quase dois meses sem balançar as redes entre junho e julho.

Porém, na reta final da temporada, Yuri alcançou números impressionantes, chegando a 30 gols no ano. Foram 11 marcados só nas últimas 7 partidas em que entrou em campo, contando Brasileiro e Sul-Americana.

Na última rodada do Brasileirão, o jogador alcançou a artilharia do campeonato, com 14 gols. Neste momento, ele está empatado com Alerrandro, do Vitória, mas busca a liderança isolada.

O camisa 9 do Timão entra em campo contra o Grêmio, neste domingo (8), com a missão de balançar as redes. As equipes se enfrentam na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 16h (horário de Brasília).