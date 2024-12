Com retorno de dupla, Corinthians desembarca em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio

O Corinthians desembarcou em Porto Alegre na noite deste sábado para enfrentar o Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Para o compromisso, a equipe terá os retornos do volante Ryan e do atacante Héctor Hernández, que passaram um período se recuperando de lesão.

Ryan sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo no começo de outubro e se recuperou no final de novembro. Já Héctor teve uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito durante um treinamento e passou a trabalhar integralmente com os companheiros no mesmo período que o volante.

Ambos atuaram pela última vez na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Héctor chegou a ser relacionado para o duelo da volta, em Itaquera, mas não entrou em campo.

A dupla deve ser relacionada pelo técnico Ramón Díaz para o duelo na Arena do Grêmio, no encerramento do Brasileiro. Existe a possibilidade da comissão técnica preservar jogadores mais desgastados, já que o Timão tem classificação garantida para a Copa Libertadores.

Neste sábado, pelo período da manhã, o elenco realizou um trabalho tático no CT Joaquim Grava. O treinamento foi marcado pelo clima descontraído entre os jogadores.

O Corinthians encara o Grêmio neste domingo, às 16 horas (de Brasília).