Com participação de brasileiros, Al-Hilal vence Al-Raed e segue na briga pela liderança do Saudita

O Al-Hilal venceu o Al-Raed por 3 a 2 na tarde deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Saudita, e se manteve na briga pela liderança da competição. O brasileiro Marcos Leonardo, ex-Santos, foi o autor de um dos gols na Kingdom Arena, enquanto Malcom fez a assistência para o gol da vitória, marcado por Albulayhi.

Outros brasileiros marcaram presença no duelo, como o lateral esquerdo Renan Lodi, pelo Al-Hilal, e Odair Hellmann, treinador do Al-Raed.

O Al-Raed abriu o placar logo aos sete minutos de jogo, com El Berkaoui. O Al-Hilal empatou aos 42, com Milinkovi?-Savi?, mas voltou a ficar atrás aos 32 da segunda etapa, com gol de Sunbul. Marcos Leonardo deixou tudo igual faltando três minutos para o fim do tempo normal, e Albulayhi deu a vitória para os mandantes nos acréscimos.

Com o resultado, o Al-Hilal segue na segunda colocação do Saudita, com 34 pontos, dois a menos em relação ao líder Al-Ittihad. Já o Al-Raed se mantém na 12ª posição, com 14 unidades.

O Al-Hilal volta a entrar em campo no dia 7 de janeiro, contra o Al-Ittihad, pela King's Cup. O Al-Raed, por sua vez, encara o Al-Jabalain, um dia antes, pelo mesmo torneio.