Com Brazão em alta e João Paulo de volta, Renan deve deixar o Santos sem estrear

Renan não está nos planos do Santos para 2025. O goleiro tem contrato até o final de 2024 e está incluído na lista de dispensas da diretoria alvinegra.

O arqueiro foi anunciado no final de agosto e não disputou um jogo sequer pelo Peixe. O jogador de 35 anos, inclusive, foi relacionado para apenas quatro compromissos.

Renan chegou ao Santos com uma missão. Com a contusão do titular João Paulo, que rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo em maio, no jogo contra o América-MG, a alta cúpula viu a necessidade de reforçar o setor e contratar um reserva para Gabriel Brazão.

À espera de uma oportunidade, Renan acabou se lesionando em um treino. Ele sofreu um um edema na panturrilha esquerda e ficou parado por cerca de dois meses.

O goleiro até sonhou com a chance de jogar na vitória de 2 a 0 sobre o Ituano, em Itu (SP), quando Brazão estava suspenso. O ex-Juventude, porém, havia acabado de se recuperar da contusão e ficou no banco. Diógenes foi o titular.

O futuro de Renan, portanto, deve ser longe da Vila Belmiro. Em 2025, o Santos, que ainda corre atrás de um técnico, conta com Gabriel Brazão, que renovou o seu contrato recentemente, e João Paulo, recuperado de lesão.