Campeão mundial, técnico italiano vê potencial para o Brasil em nova modalidade olímpica

Neste final de semana, serão realizadas as semifinais do Campeonato Brasileiro de remo costal, na praia de Jurerê Internacional. O evento conta com a presença do treinador italiano Dario Femmino, especialista na nova modalidade olímpica, que fará parte do programa de Los Angeles 2028.

"O Brasil, pela sua geografia e pela característica de seus atletas, com uma população muito variada, tem alto potencial no remo costal. Essa nova modalidade olímpica pode trazer muitas boas oportunidades para o Brasil e seus atletas. Eles possuem características físicas para fazer bem essa nova disciplina. É uma honra assistir a esse maravilhoso primeiro Campeonato Brasileiro de Remo Costal", disse Femmino.

O italiano veio ao Brasil a convite da Confederação Brasileira de Remo (CBR) para ministrar um workshop aos treinadores brasileiros e acompanhar de perto a competição interclubes. Ele é treinador em um dos principais clubes de remo da Itália e vence os Mundiais de Lisboa 2021 e Barletta 2023.

No Brasil, Femmino conduziu, na última quinta-feira, uma palestra sobre práticas e técnicas de Beach Sprint, a prova de velocidade do remo costal que fará parte de Los Angeles 2028. A decisão de incluir a modalidade nos Jogos Olímpicos veio no fim de 2023 e abriu uma janela de oportunidades para o italiano.

"Acho que é uma boa ideia, pois é uma categoria com muito mais visibilidade como espetáculo. É tudo muito perto do público, pode-se acompanhar toda a competição. É uma modalidade que traz mais adrenalina e acredito que o sucesso de Los Angeles 2028 fará com que o remo de praia siga no Programa Olímpico", projetou o treinador italiano.

"Vejo atletas e treinadores brasileiros muito interessados em conhecer cada vez mais o remo costal. A competição tem muitos participantes, com clubes importantes e outros menores. Eu também estou aprendendo muito. É sempre bom ter essa troca de experiências. É sempre tempo de aprender", finalizou Dario.