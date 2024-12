Brasileiro João Victor Castro com Provence é vice no Amadeus Horse Indoors na Áustria

Na última sexta-feira (6), o brasileiro João Victor Castro, um dos destaques da nova geração do hipismo, conquistou um excelente resultado no Internacional Amadeus Horse Indoors, realizado em Salzburgo, Áustria. Aos 27 anos, o amazonense radicado na Europa há quase uma década ficou com o vice-campeonato na qualificativa do GP, enfrentando obstáculos a 1.55m, montando a égua belga Provence van het Bovenlos.

Entre os 48 conjuntos que participaram da prova, 11 avançaram ao desempate, e cinco completaram o percurso sem penalidades. João e Provence concluíram o trajeto impecavelmente em 46s37.

O título ficou com a austríaca Katharina Rhomeberg, montando Cuma 5, que marcou 45s31. O terceiro lugar foi para a suíça Annina Züger Hächler, com PB Dicannus, registrando 46s76.

"Monto a Provence há um ano. Ela estava com Marlon (Zanotelli) antes de vir para mim, o que já ajudou bastante na evolução do trabalho dela. Ela tem feito umas provas grandes ultimamente e tem se saído muito bem, ainda mais para a idade dela. Está cada dia melhor!", comentou João Victor.

Neste domingo (8), João e Provence disputarão o Grande Prêmio de Salzburgo, também na Áustria, com obstáculos a 1.60m, às 11h45 (de Brasília).