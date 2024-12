Botafogo x São Paulo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pel

O Botafogo chega a esta última rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere.

A equipe carioca tem 76 pontos conquistados, três a mais que o Palmeiras, único que ainda lhe ameaça. Para deixar de dar a volta olímpica, apenas uma combinação é possível: perder para o São Paulo e o Palmeiras vencer o Fluminense na capital paulista.

Se o Botafogo pensa na conquista do título, o São Paulo, que vem de uma derrota de 2 a 1 para o Juventude no Morumbis, apenas cumpre tabela. O time soma 59 pontos e está matematicamente garantido na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, deu aos jogadores o caminho para o título.

"Manter a consistência e a atitude que conseguimos nas vitórias fora de casa contra Palmeiras e Internacional nos ajudarão a conquistar nosso objetivo neste domingo. Precisamos estar mais uma vez em alto nível de concentração", disse ele.

O Botafogo não terá a sua dupla de zaga titular neste jogo, pois Bastos segue lesionado e Alexander Barboza cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Adryelson, que vinha atuando, deve ter o improvisado volante Danilo Barbosa ao seu lado. O goleiro John retorna de suspensão na vaga de Gatito Fernández.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldía planeja poupar vários jogadores que apresentam quadro de desgaste muscular, como o meia Lucas Moura. Além disso, não vai expor jogadores com risco de lesão ou dores, como o zagueiro Ferraresi, o meia Liziero e os atacantes Calleri, Michel Araújo, Wellington Rato e Ferreira.

"Temos que ser mais conservadores com jogadores que apresentam riscos, pois não estamos mais na luta por objetivos na competição. Não posso correr o risco de comprometer a próxima temporada", disse ele.

A possível escalação de um time misto do São Paulo no jogo deste domingo irritou os torcedores do Palmeiras e membros da diretoria verde. Já parte da torcida são-paulina tem pedido nas redes sociais para que o time entregue o jogo para não ajudar os palmeirenses.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X SÃO PAULO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 8 de dezembro de 2024 (Domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

BOTAFOGO: John, Mateo Ponte, Adryelson, Danilo Barbosa e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino



Técnico: Artur Jorge

SÃO PAULO: Jandrei, Rafinha, Ruan, Sabino e Patryck; Rodrigo Nestor, Santi Longo, Marcos Antônio e Rodriguinho; William Gomes e Henrique



Técnico: Luis Zubeldía